È morto Billy, il koala salvato dalle fiamme con le zampe ustionate: era diventato un simbolo degli incendi in Australia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Addio Billy. Il koala simbolo della resistenza agli incendi australiani non ce l’ha fatta. L’avevano salvato un mese fa tra le fiamme ferito e con le zampette ustionate. Il piccolo koala era stato immediatamente trasportato nel Centro di recupero della fauna selvatica di Adelaide. Lì era stato curato amorevolmente dai veterinari e le foto di Billy con le zampe fasciate, seduto come un cagnolino sulle zampe dietro, tutto intento a sgranocchiare foglie di eucalipto, avevano fatto il giro del mondo. I veterinari avevano sperato di poterlo guarire ma l’animale non ha retto lo stress e il dolore. “Abbiamo alcune notizie molto tristi da condividere con voi. Il nostro caro Billy non è riuscito a terminare il suo viaggio di recupero. Sembrava stare meglio ma le ferite e lo stress per la tragica esperienza vissuta sono stati troppo duri per lui. Grazie a tutti per il vostro amore”, hanno ... ilfattoquotidiano

