“È incinta”. La coppia vip in dolce attesa: la foto ‘rubata’ toglie ogni dubbio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il gossip è già sulla bocca di tutti: aspettano il terzo figlio! Dopo i due gemellini nati nel 2017, la coppia vip – una delle più belle dello showbiz – sta per allargare la famiglia. La spifferata arriva dal magazine spagnolo Hola, che dà per certa la notizia e pubblica anche una foto dei due durante una gita in barca a Miami, la città dove vivono, con lei che mostra il pancione. Nessuna indiscrezione, invece, circa il colore del fiocco che appenderanno fuori dal portone di casa. Hola, però, fa sapere che il bebè dovrebbe nascere tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. E così Enrique Iglesias e Anna Kournikova tornano protagonisti della cronaca rosa. Al momento però, è bene sottolinearlo, né la star iberica e l’ex tennista hanno confermato (o smentito) il rumor della gravidanza. (Continua dopo la foto) Il loro silenzio non sorprende più di tanto: da sempre Enrique ... caffeinamagazine

