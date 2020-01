È in stato di fermo il marito della donna trovata morta in Alto Adige (Di venerdì 31 gennaio 2020) Si trova in stato di fermo d'indiziato di delitto in una cella del carcere di Bolzano il marito della giovane donna trovata morta ieri nella camera da letto nel suo appartamento di Versciaco in Alto Adige. A carico dell'uomo, Z.M. di 38 anni originario del Pakistan, indagato, ci sono gravi indizi per il delitto di omicidio pluriaggravato. Il fatto di sangue si è consumato ieri mattina in un appartamento al civico 2 di via Anger a Versciaco, paese dell'Alta Val Pusteria in Alto Adige. Sul corpo della moglie Fatima Z. di 28 anni, anche lei originaria del Pakistan, ci sono evidenti segni di violenza fisica. Per il momento non è chiarita la causa effettiva della morte che sarà accertata solo dall'esame autoptico che verrà effettuato nei prossimi giorni. Portato presso la caserma della Compagnia Carabinieri di San Candido, l'uomo davanti alle contestazioni degli inquirenti, ... agi

