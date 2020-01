È il giorno della Brexit: cosa cambia per il Regno Unito e per l’Unione europea (Di venerdì 31 gennaio 2020) Brexit: cosa cambia per il Regno Unito e per l’Ue Brexit day, è arrivato davvero il momento. Venerdì 31 gennaio il Regno Unito lascia ufficialmente l’Unione europea e entra in un periodo di transizione di 11 mesi. Allo scoccare del primo febbraio il Regno Unito manda in archivio poco più di 47 anni di storia comune con l’Ue, di partnership spesso contrastata, ma non priva di vantaggi reciproci, e torna – salvo ipotetici ripensamenti di un futuro incerto e indeterminato – al suo destino insulare. Ma cosa cambia in concreto con la Brexit? Nell’immediato poco, visto che il vero distacco dalle regole e dai paletti attuali – sul mercato unico, le dogane condivise, la libertà di movimento delle persone, la giurisdizione della Corte di Giustizia europea – ci sarà solo con il divorzio definitivo del 31 dicembre 2020. > Tutte le notizie di TPI sulla ... tpi

DavidSassoli : Oggi in plenaria il giorno della #Brexit. Spero sia un arrivederci, non un addio. - civati : La farfalla della bambina di Terezín. Perché la Giornata della Memoria non viva nelle nostre coscienze un giorno so… - NicolaPorro : Sul #GiornodellaMemoria non ce la raccontano tutta. Michael Sfaradi ci spiega come sia strumentalizzato anche quest… -