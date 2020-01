Due i casi di contagio da Coronavirus accertati in Italia. Dodici cinesi sotto osservazione allo Spallanzani. Borrelli nominato Commissario per l’emergenza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo i due casi di contagio da Coronavirus accertati a Roma, il Consiglio dei ministri si è riunito questa mattina per dichiarare lo stato di emergenza “in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Si tratta di un provvedimento urgente legato all’epidemia da Coronavirus che dalla Cina si è estesa all’Europa. “Sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro Paese” ha spiegato ieri sera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Siamo vigili e molto attenti – ha aggiunto il premier -: non ci siamo fatti trovare impreparati. Lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore. Non c’è nessun motivo di creare panico e allarme sociale”. Sono in corso, ha spiegato ancora Conte, “attente verifiche per ricostruire il percorso” dei due turisti “per isolare i loro passaggi, ... lanotiziagiornale

