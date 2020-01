Dua Lipa: il nuovo singolo Physical è una bomba (AUDIO) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Se i recenti comeback di Justin Bieber e Demi Lovato non mi hanno entusiasmato, c’ha pensato una loro collega a farmi urlare al miracolo. Il puttanpop non è morto del tutto e lo hanno appena dimostrato Lady Gaga con il leak di Stupid Love, ma soprattutto Dua Lipa con Physical, il suo nuovo singolo, che è davvero una boccata d’aria fresca. Il pezzo è uscito da diverse ore e io non riesco a smettere di ascoltarlo e canticchiarlo. Questo è quello che deve fare una buona canzone pop, entrati in testa al primo ascolto e farti premere repeat fino alla nausea. So come on, come on, come on, come on, come on, come on, let’s get Physical… FUTURE NOSTALGIA – THE ALBUM – COMING TO YOU APRIL 3RD – SHOT BY HUGO COMTE – <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f315.png" alt=" bitchyf

