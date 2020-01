Droga, pusher fermato alla “rotonda dello spaccio”: era già stato arrestato tre volte (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Arrestato tre volte per spaccio in pochi mesi e colpito dall’obbligo di firma, è sempre tornato a vendere la Droga “fregandosene” della misura che lo obbligava a presentarsi dalle forze dell’ordine. Protagonista un 27enne del Senegal, sorpreso per la quarta volta a spacciare dai poliziotti della Squadra Mobile di Caserta, che lo hanno ammanettato ottenendo questa volta dal pm di turno di Santa Maria Capua Vetere gli arresti domiciliari. Sempre identico il luogo di spaccio in cui opera il 27enne, un’ampia rotonda con giardini ubicata nel comune di San Nicola la Strada, su viale Carlo III, importante arteria statale che attraversa alcuni comuni dell’hinterland casertano arrivando al capoluogo. Contro lo spaccio alla rotonda di San Nicola, Polizia di stato e Carabinieri hanno lanciato negli ultimi mesi un’autentica offensiva, richiesta e molto ... anteprima24

