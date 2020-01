Douglas Costa sicuro: «Alla Juve per vincere la Champions» – VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Douglas Costa si è raccontato a 360° ai microfoni di Dazn. Ecco le parole dell’esterno brasiliano tra campo e privato Lunga intervista concessa da Douglas Costa a DAZN. L’esterno brasiliano si è raccontato tra campo e privato. Ecco cosa ha detto riguardo la possibile vittoria della Champions League. OBIETTIVI – «L’ambizione del club è vincere la Champions League, è per questo che sono venuto a Torino, per vivere questa folle avventura di vincere la Champions. Noi ci stiamo provando, alzare quella Coppa mi darebbe la sensazione di aver raggiunto il traguardo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

