Dorothy la cagnolina anziana (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dorothy, una magnifica cagnolina anziana, passava intere giornate da sola tra l’indifferenza generale delle persone. Venne notata da alcuni passanti, videro che dormiva in un parco, fra dei cespugli, i passanti notarono che era anziana e preoccupati per la sua salute decisero di chiamare subito in loro aiuto un’associazione di volontari. I volontari arrivarono nel bosco e videro Dorothy che stava dormendo tra i cespugli a quel punto, approfittando del sonno di Dorothy provarono a prenderla. Ad un certo punto Dorothy si svegliò e si agitò molto, non sapeva cosa volevano fargli ma non aveva abbastanza energie per reagire in quanto si vedeva che era una cagnolona anziana. A quel punto la ragazza che faceva parte dei volontari cioè Lisa decise di prenderla in braccio e portarla nella macchina ... bigodino

Dorothy cagnolina Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dorothy cagnolina