Dopo la candela, Gwyneth Paltrow lancia la maglia della vulva - (Di venerdì 31 gennaio 2020) Elisabetta Esposito Gwyneth Paltrow desta scalpore lanciando la maglietta della vulva: il prodotto è a fini benefici, per aiutare l'Australia dilaniata dagli incendi Gwyneth Paltrow lancia un nuovo prodotto filofemminista: la t-shirt della vulva. Come riporta Harper's Bazaar, l’attrice ha lanciato attraverso Goop un prodotto tie-in collegato alla serie Netflix “The Goop Lab”. La collezione di t-shirt - semplici, bianche e con una sola scritta nera con il font di Goop - fa infatti riferimento ad alcuni episodi specifici della docu-serie, tra cui le diete pegan, le docce fredde e naturalmente la vagina. “È solo una vulva”, recita il testo impresso sulla maglietta. Il costo di questi capi non è economico - 60 sterline - ma rapportato al fatto che la candela profumata alla vagina di Paltrow costi 75 dollari, non è neppure un prezzo troppo alto. Inoltre, la vendita della ... ilgiornale

