“Dopo il matrimonio”, il trailer ufficiale del film con Michelle Williams e Julianne Moore (Di venerdì 31 gennaio 2020) In esclusiva su Fanpage.it il trailer ufficiale del film scritto e diretto da Bart Freundlich, in uscita nelle sale il 27 febbraio 2020. La storia si ispira all'omonimo lavoro di Susanne Bier candidato all'Oscar ed è la trasposizione al femminile di un grande amore, di una storia di perdita e di rinascita, che celebra il potere di trasformazione dei legami umani e l'espansione del concetto di famiglia. fanpage

