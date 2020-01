Doping: sospesa per un mese la Federatletica russa dal Governo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Problemi a non finire in casa Russia. È arrivata oggi dall’ANSA la notizia che il Governo russo ha sospeso per un mese, fino all’inizio di marzo, il riconoscimento statale della federazione russa di atletica leggera (Rusaf). Le parole ufficiali: “La dirigenza della Rusaf non è stata in grado di assicurare l’adeguata partecipazione della federazione alla prevenzione del Doping nello sport e a contrastarlo sia a livello nazionale sia interagendo con la World Athletics, della Athletics Integrity Unity e di altre organizzazioni internazionali”. Possibile che prima dello scadere della sospensione venga eletto un nuovo presidente per sostituire Dmitri Shlyakhtin. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ... oasport

