Donna scomparsa ad Alghero a dicembre ritrovata morta | fidanzato | Si è

Svolta nel giallo della Donna scomparsa ad Alghero a metà dicembre 2019. Speranza Ponti, di 50 anni, è stata trovata cadavere a Monte Carru e a indicare l'esatto luogo è stato il compagno 53enne, raccontando che la Donna si è suicidata e che lui ha "solo" occultato il corpo. Gli inquirenti della Procura della Repubblica di Sassari però non credono alla versione fornita dal fidanzato della vittima e indagano per le ipotesi di reato di omicidio doloso, occultamento di cadavere, furto e utilizzo indebito del bancomat appartenuto alla Donna. Il presunto omicida, alla presenza del suo avvocato, ha sostenuto che Speranza Ponti si è tolta la vita il 6 dicembre e che lui ne ha poi nascosto il

