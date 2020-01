Donna morta in Alto Adige, arrestato il marito (Di venerdì 31 gennaio 2020) Svolta nel caso giovane Donna pakistana trovata morta ieri nel suo appartamento a Versciaco, in Alto Adige. Dopo una notte in caserma è stato disposto il fermo del marito, Z.M., pakistano di 38 anni, che non ha fornito ai magistrati e agli investigatori un’effettiva spiegazione di ciò che era accaduto alla coniuge.L’uomo, davanti alle contestazioni degli inquirenti rese precise dalle molteplici testimonianze raccolte tra amici e colleghi di lavoro del pakistano, si è chiuso in un assoluto silenzio. A questo punto i sostituti procuratori intervenuti, considerati i gravi indizi a carico dell’indagato per il delitto di omicidio pluriaggravato e valutato altresì grave e concreto il pericolo di fuga, hanno disposto con decreto il fermo d’indiziato di delitto, immediatamente eseguito dai Carabinieri. huffingtonpost

Tg3web : A Mazara del Vallo una donna è stata picchiata per tre giorni dal marito, finché è morta. Lei lo aveva già denuncia… - MediasetTgcom24 : Alto Adige, donna trovata morta in casa: forse un omicidio #donnamortaincasa - rossrd : RT @HuffPostItalia: Donna morta in Alto Adige, arrestato il marito -