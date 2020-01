Domodossola, telefonate e messaggi al capo che lo aveva licenziato: arrestato per stalking (Di venerdì 31 gennaio 2020) Perseguitava il direttore dello stabilimento in cui lavorava e per questo, con una accusa di stalking, un cinquantenne di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) è finito agli arresti domiciliari, su ordinanza del gip del tribunale di Verbania. La vittima che ha denunciato il fatto è un imprenditore quarantacinquenne. fanpage

