Disney e le major firmano un accordo per salvare la pellicola e il cinema (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ormai il mondo del cinema sta profondamente cambiando e si è passati in modo ormai sostanziale dalla pellicola al digitale, ma c’è chi ancora lotta per tenere in vita l’antico mezzo di registrazione con cui la settima arte è nata. Stiamo parlando di alcune delle major più importanti al mondo, che nonostante significhi costi più alti, permettono ancora ad alcuni dei maestri più amati di girare in pellicola. Disney, NBCUniversal, Paramount, Sony e Warner dunque hanno firmato un nuovo accordo con la Kodak impegnandosi a continuare a comperare pellicola secondo quanto riportato dal THR, come avevano già fatto nel 2015 permettendo all’azienda più importante al mondo per questo supporto di salvarsi dalla bancarotta. salvare la pellicola non è soltanto un capriccio da conservatori, ma un vero e proprio atto d’amore verso il cinema che è cambiato nel corso del tempo ma dimostra come l’amore per ... giornalettismo

Nikk__Ti : RT @VanityFairIt: Con il film di Matteo Garrone ancora nelle sale, la Disney ha ufficializzato la produzione di due nuove pellicole. La maj… - VanityFairIt : Con il film di Matteo Garrone ancora nelle sale, la Disney ha ufficializzato la produzione di due nuove pellicole.… - Tvottiano : @Veronique__94 @tw_fyvry @famigliasimpson @enrick81 @gabrirz1 @Federic01996 @napoliforever89 @ZeusMega @CIAfra73… -