Di Maio:rientro italiani da Wuhan il 3

italiani,circa 80 evacuati da Wuhan, atterrerà lunedì mattina a Pratica di Mare.All'andata il volo "trasporterà materiale sanitario". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio,in teleconferenza dalla Farnesina con l'ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari. "Saranno sottoposti a un regime sanitario qui in Italia in un luogo dedicato", ha poi aggiunto, assicurando che sul coronavirus l'Italia è al più alto livello di cautela in Europa.(Di venerdì 31 gennaio 2020) Il volo militare con gli,circa 80 evacuati da, atterrerà lunedì mattina a Pratica di Mare.All'andata il volo "trasporterà materiale sanitario". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di,in teleconferenza dalla Farnesina con l'ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari. "Saranno sottoposti a un regime sanitario qui in Italia in un luogo dedicato", ha poi aggiunto, assicurando che sul coronavirus l'Italia è al più alto livello di cautela in Europa.(Di venerdì 31 gennaio 2020)

