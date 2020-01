Di Maio: lunedì aiuti a Pechino, vicinanza a Repubblica cinese (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma – “Attraverso il volo militare che riportera’ a casa i nostri connazionali dalla Cina, invieremo materiale medico-sanitario, come richiesto da Pechino”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, incontrando i cronisti questo pomeriggio in Farnesina. Di Maio ne ha approfittato per esprimere “amicizia e vicinanza alla Repubblica popolare cinese” per l’epidemia di un nuovo ceppo di Coronavirus che ha gia’ causato oltre 200 morti. Quindi il ministro ha ribadito la disponibilita’ dell’Italia a fornire assistenza. L'articolo Di Maio: lunedì aiuti a Pechino, vicinanza a Repubblica cinese proviene da RomaDailyNews. romadailynews

