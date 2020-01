De Luca sul Coronavirus: “Massima allerta, ma senza allarmismi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – “L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza globale per il Coronavirus. L’Italia è dotata, però, di sistemi e meccanismi avanzati di monitoraggio, vigilanza, prevenzione e controllo”. Così il deputato Dem Piero De Luca alla trasmissione “Agorà” su Rai Tre. “Massima attenzione all’epidemia – ha spiegato De Luca – ma piena fiducia nei nostri protocolli e nelle strutture di eccellenza quali l’Istituto Spallanzani, primo in Europa per capacità umane, tecniche e professionali nel settore delle malattie infettive. Evitiamo dunque allarmismi ingiustificati, perché il Governo ha messo in atto tutti i protocolli di massima allerta sulla base di principi di precauzione e cautela, per evitare un’ulteriore diffusione del virus. Siamo un Paese fatto di donne e uomini straordinari, di ... anteprima24

