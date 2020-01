D’Aversa: “Gervinho? Non lo vedo da giorni, penso che l’abbiano venduto” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Prima della sfida con il Cagliari, l’allenatore del Parma, D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa. Il tema caldo è stato la situazione di Gervinho. Sulla mancata convocazione del suo calciatore, il tecnico ha detto: “Gervinho non è convocato. Non si è presentato alle ultime tre sedute d’allenamento. Ha forzato per andare via, penso che l’abbiano già venduto”. D’Aversa ha continuato: “Ha voluto fare una forzatura con la società per essere ceduto. Quattro giorni fa è venuto a parlare con me della possibilità di andare via, per poi vedersela con la società. Il mercato è aperto, vediamo. Gervinho è stato un giocatore importante per noi, ma abbiamo a disposizione un gruppo che gli ha permesso di fare la miglior stagione della carriera”. L'articolo D’Aversa: “Gervinho? Non lo vedo da giorni, penso che l’abbiano ... ilnapolista

