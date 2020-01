Da Poggioreale al Municipio, il primo viaggio (con la scorta) del nuovo Tram 1 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Tram 1, Piazza Municipio – Poggioreale. Torna in servizio la linea nata l’11 giugno 1955, dall’unione di due linee cosiddette “di forza”: la 23 Bagnoli Dazio-Parco Castello e la 16 Parco Castello-Poggioreale. Dopo una serie di mutamenti della linea, il nuovo capolinea nel numero 1 venne stabilito nel 2013 a via Stadera. Dopo la sospensione per i lavori di riqualificazione urbana è tornata sui binari stamattina. “Il Tram è nelle corde, nelle esperienze della memoria delle donne e degli uomini di Napoli. Oggi parte una nuova era”, ha detto il vicensindaco del Comune di Napoli Enrico Panini. “Un risultato che va nella direzione di offrire sempre maggiori servizi di trasporto pubblico locale ai cittadini napoletani, contribuendo con i fatti a contrastare il cambiamento climatico”. Il servizio è assicurato da otto Tram, con una frequenza di 10-12 minuti: ... ilnapolista

