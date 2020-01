Cristina Bugatty racconta il dolore per il fidanzato morto sucida (Di venerdì 31 gennaio 2020) Cristina Bugatty è stata ospite di Caterina Balivo al programma Vieni da Me. L’attrice, che in questo periodo abbiamo visto sul grande schermo per l’ultimo film di Ferzan Ozpetek La Dea Fortuna, si è raccontata toccando sfere importanti del suo privato. Nella lunga chiacchierata ha rivelato passo passo il suo percorso da transgender, ma ha anche affrontato un argomento molto doloroso: la morte del fidanzato. Il suo compagno si è ucciso in seguito ad una devastante depressione. Cristina Bugatty e il suo percorso di crescita Cristina Bugatty si è raccontata a tutto tondo, descrivendo il suo percorso di crescita e partendo dalla sua infanzia. “Mi sono sentita femmina a 4-5 anni” ha confessato l’attrice alla Balivo. “Ma in quegli anni era utopia, a Venezia. La mia famiglia è stata molto accogliente“. Cristina però non è mai stata categorica nelle sue scelte, riconoscendo ... thesocialpost

