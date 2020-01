Cristiano Ronaldo è l’MVP di gennaio della Serie A (Di venerdì 31 gennaio 2020) La Lega Serie A ha istituito, a partire da questa stagione sportiva, il riconoscimento per il miglior calciatore di ogni mese della Serie A TIM. Il premio MVP di gennaio è stato assegnato al calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo. La classifica finale è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel … L'articolo Cristiano Ronaldo è l’MVP di gennaio della Serie A calcioefinanza

brfootball : Cristiano Ronaldo and Lionel Messi pay tribute to Kobe Bryant - BleacherReport : Lionel Messi and Cristiano Ronaldo pay tribute to Kobe. - FoxSportsBrasil : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Cristiano Ronaldo diminui para a Juve! Napoli 2 x… -