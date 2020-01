Criminal Minds: cala il sipario sui casi della squadra speciale dell’FBI (Di venerdì 31 gennaio 2020) Criminal Minds 15 E’ un addio quello tra gli agenti della BAU e il pubblico. Parte questa sera – dalle 21.05 su FoxCrime – l’ultima stagione di Criminal Minds, il serial televisivo nato nel 2005 dalla mente di Jeff Davis e ora in dirittura d’arrivo. Divenuto negli anni uno dei polizieschi più amati dal pubblico nonché uno dei più longevi, Criminal Minds è pronto a raccontare per l’ennesima volta le avventure del team di psico-criminologi facente capo all’Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI. Dieci episodi finali che metteranno in scena nuovi casi di omicidio ma soprattutto l’ultima grande caccia da parte dell’agente David Rossi al serial killer Everett Lynch (interpretato da Michael Mosley), personaggio conosciuto nella stagione precedente e soprannominato ‘il camaleonte’ per la sua spiccata intelligenza e la capacità di ... davidemaggio

Serena_Pittino : Ho appena guardato l’episodio S04E05 di Criminal Minds! #tvtime - tvblogit : Criminal Minds 15, l'ultima stagione su Fox Crime - AnnamariaRadano : RT @devouis: da questa sera fanno l'ultima stagione di criminal minds non sono pronta -