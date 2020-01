Criminal Minds 15: l'ultima stagione da stasera su Fox Crime (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo 324 episodi e più di 270 ore di programmazione è arrivato il gran finale di Criminal Minds, da stasera alle 21:05 su Fox Crime! Criminal Minds 15 sbarca stasera su Fox Crime con l'ultima stagione: dopo 324 episodi e più di 270 ore di programmazione è arrivato il gran finale per una delle serie di più grande successo del piccolo schermo. Arrivano le ultime dieci puntate con protagonista la BAU (Behavioral Analysis Unit), una squadra speciale dell'FBI, composta da agenti capaci di elaborare un profilo psicologico e comportamentale del Soggetto Ignoto, spesso un Serial Killer. Il serial televisivo creato nel 2005 da Jeff Davis ci tiene compagnia in Italia dal febbraio del 2006 ed è stato trasmesso per la prima volta in anteprima assoluta ... movieplayer

