Crescita, Istat: “Nel quarto trimestre 2019 il pil è calato dello 0,3% sul trimestre precedente”. È la maggior discesa dall’inizio del 2014 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Economia italiana in frenata a fine 2019. L’Istat stima che nel quarto trimestre il prodotto interno lordo sia diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e sia rimasto invariato in termini tendenziali. E’ il maggior calo trimestrale dall’inizio del 2014. Nel 2019 il Pil corretto per gli effetti di calendario è aumentato dello 0,2%, ma i risultati definitivi per il 2019 saranno diffusi il prossimo 2 marzo. La stima preliminare ha, come sempre, natura provvisoria: si basa sulla valutazione dell’andamento delle componenti dell’offerta e su “un insieme ridotto di indicatori congiunturali”, come ricorda l’Istat. La variazione congiunturale, prosegue l’istituto di statistica, è la sintesi di un “marcato calo” del valore aggiunto sia nel comparto dell’agricoltura sia in quello dell’industria, mentre il comparto dei servizi ha ... ilfattoquotidiano

