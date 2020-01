Cresce il negazionsimo perché non vogliamo riconoscerci nei carnefici (Di venerdì 31 gennaio 2020) Lo ha detto con chiarezza anche Liliana Segre nel suo storico intervento al Parlamento Europeo: ricordare è una terribile fatica. Accettare che ci sia stata un’epoca in cui in Europa si denunciavano i vicini di casa, gli insegnanti dei figli, i colleghi e i compagni di classe, per vederli poi salire sui treni piombati, è un compito difficile. Significa doverci immedesimare, ci costringe a pensare: “Cosa avrei fatto io? Sarei stata tra quella minoranza che cercó di opporsi all’eliminazione scientifica di interi popoli da parte del progetto nazi fascista? Avrei approfittato di quell’appartamento rimasto vuoto dalla deportazione dei miei vicini di casa ebrei? Oppure sarei perlomeno stata tra quelli che hanno lanciato un tozzo di pane ai cadaveri ambulanti della marcia della morte?”. Questo ha detto, e ha chiesto, la senatrice Segre ai parlamentari europei. E a questo dovrebbe ... wired

