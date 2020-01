Cremonese-Pisa, Serie B: probabili formazioni, pronostici (Di venerdì 31 gennaio 2020) Cremonese-Pisa, venerdì alle 21:00, è la prima partita del ventiduesimo turno di Serie B: probabili formazioni, pronostici e streaming. Cremonese – Pisa venerdì ore 21:00 I risultati della Cremonese non sono stati finora in linea con le ambizioni di inizio stagione. In Serie B fare collezione di nomi altisonanti non basta se non si trova la giusta disposizione in campo e la giusta cattiveria agonistica. La società ha provato a cambiare allenatore, ma nemmeno con Baroni i risultati sono migliorati e così è tornato Rastelli. Qualcosa è cambiato in sede di calciomercato: via tra gli altri Caracciolo e Soddimo che sono andati proprio al Pisa e potrebbero giocare titolari, ecco Crescenzi, Celar e Gaetano, anche se nessuno di questi tre sarà titolare stasera. Rastelli ha deciso di cambiare modulo e provarci con un 4-3-2-1 più offensivo. ... ilveggente

