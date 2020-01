Cosa vedere su Netflix a febbraio 2020, serie tv e film (Di venerdì 31 gennaio 2020) Cosa vedere su Netflix questo febbraio 2020? Innanzitutto Narcos Messico, seconda stagione, e Better Calls Saul, alla quinta. Ma anche Altered Carbon, una delle serie di fantascienza Original dalla produzione più impegnativa, al suo ritorno (con una certa curiosità per questo mondo di cloni, in cui poter impiantare all'infinito la propria anima, che supera anche le più azzardate previsioni di Blade Runner). Senza perdere le due novità assolute: Locke & Key e I Am Not Okay With This, serie che alle spalle hanno team che le "legano" a successi come Hill House e The End of the F***ing World. L'appuntamento più grande, però, riguarda il cinema. A febbraio approdano infatti sulla piattaforma le prime 7 di 21 pellicole (magiche) di Studio Ghibli, con la possibilità di perlustrare in lungo e in largo, quando vogliamo, a piacimento, tutti il fantastico universo dei film di ... gqitalia

