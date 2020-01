Cosa significa lo stato di emergenza globale dichiarato dall’Oms per il coronavirus (Di venerdì 31 gennaio 2020) (foto: Keith Tsuji/Sopa Images/LightRocket/Getty Images) La decisione è stata presa il 30 gennaio, dopo oltre 5 ore di camera di consiglio: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), adesso ci sono le condizioni per dichiarare ufficialmente che il coronavirus 2019-nCoV rappresenta una “emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale”, o per farla breve una “emergenza globale”. Quasi contemporaneamente, mentre cessava l’allarme per i due turisti febbricitanti a bordo della nave della Costa Smeralda al porto di Civitavecchia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la presenza dei primi due casi accertati di infezione da coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi già ricoverati in all’ospedale Spallanzani di Roma, in isolamento e in condizioni ritenute “non gravi”. Queste notizie ... wired

giornalettismo : ++ La dichiarazione di @WHO a proposito del #coronavirus che è stato definito #emergenzaglobale. Ecco cosa signific… - CremitTW : E quindi che cosa significa autoregolarsi? Un articolo di Federica Pelizzari per #FraME #Cremit @Unicatt… - GianzDav : @Seamus_The_Dog @Brasviz1 @giorgio_gori Ottica anti Salvini non capisco cosa significa se non alleanza con i 5s. Qu… -