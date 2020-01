Cosa significa che siamo in stato di emergenza per il coronavirus 2019-nCoV (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Consiglio dei Ministri riunitosi questa mattina ha deliberato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Lo stato di emergenza nazionale per rischio sanitario da coronavirus 2019-nCoV avrà una durata di sei mesi. Il CdM ha inoltre deliberato lo stato di emergenza nazionale per fare fronte all’emergenza. Perché il Governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per il coronavirus Fonti del governo spiegano – ma lo aveva già detto il ministro Roberto Speranza durante la conferenza stampa di ieri sera – che la proclamazione dello stato di emergenza è è diretta conseguenza della decisione dell’Oms di lanciare l’emergenza globale. «Alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale dell’OMS abbiamo attivato gli strumenti ... nextquotidiano

