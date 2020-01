Cosa sappiamo dei due casi di coronavirus in Italia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Riguardano due turisti cinesi che alloggiavano a Roma da alcuni giorni: al momento sono ricoverati in ospedale in isolamento e sono in buone condizioni ilpost

ignaziocorrao : Abbiamo fatto errori, tanti e sempre in buona fede. È innegabile. Ma sappiamo cosa ha fatto di buono il #M5S per il… - _arianna : La disinformazione sul Coronavirus e cosa sappiamo finora | @CristinaDaRold - SkyTG24 : Cosa sappiamo finora sull'incidente che ha provocato la morte di Kobe Bryant ?? -