Cosa c’è dietro le tensioni tra Sérgio Moro e Bolsonaro

Le tensioni fatte registrare nell'ultima settimana all'interno del governo Bolsonaro tra lo stesso Presidente e il Ministro della Giustizia e Sicurezza Pubblica Sérgio Moro, pur apparentemente riassorbitesi, sembrano costituire una sorta di antipasto in vista delle prossime elezioni presidenziali nel 2022. Bolsonaro sa fin troppo bene che, ad oggi, malgrado il governo continui a procedere più per annunci ideologizzati che per reali riforme strutturali, il maggiore ostacolo sulla via di una sua possibile rielezione risponde al nome di Sergio Moro. Per converso, quest'ultimo è altrettanto cosciente del fatto che il maggiore ostacolo ad una sua possibile elezione alla presidenza si chiama Jair Bolsonaro. Di fatto, l'impasse è di natura prettamente politica, perché tanto Bolsonaro quanto Moro giocano, elettoralmente parlando, all'interno dello stesso campo politico, quello di una classica

