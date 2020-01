CorSport: Napoli-Barca, venduti già duemila biglietti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Non ci sono dati ufficiali forniti dal Napoli ma, a quanto scrive il Corriere dello Sport, nonostante la polemica sul caro prezzi, la prevendita per Napoli-Barcellona procede spedita. “A quanto pare dovrebbero essere più o meno duemila i biglietti venduti per l’andata degli ottavi in programma al San Paolo il 25 febbraio”. Si tratta, specifica il quotidiano sportivo, di un dato ufficioso, emerso ieri a fine giornata. “Ufficioso, sia chiaro, perché il Napoli ne comunicherà uno ufficiale soltanto oggi, ma a naso la situazione non è poi così malvagia. Soprattutto perché fino alle 10 di venerdì prossimo la prevendita sarà riservata esclusivamente agli abbonati e la quota è di tredicimila tesserati”. L'articolo CorSport: Napoli-Barca, venduti già duemila biglietti ilNapolista. ilnapolista

