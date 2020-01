CorSport: Mertens resta a Napoli, ma Monaco, Inter e Chelsea sono alla finestra (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dries Mertens non si muoverà da Napoli. Almeno in questa sessione di mercato. A scriverlo è il Corriere dello Sport chiamando in causa rumours provenienti dall’ambiente Napoli. “È il club a farlo sapere nel bel mezzo di un mare di notizie da ultime ore di mercato. Il giro degli attaccanti è nel pieno, certo, ma a quanto pare la finestra azzurra sarà sbattuta sul muso di chiunque proverà a portare via Dries prima del previsto”. Il problema del rinnovo che non c’è esiste ancora, scrive il quotidiano sportivo, “tanto che il Monaco resta in prima fila insieme con l’Inter e ora anche il Chelsea. Si vedrà”. Al momento la trattativa con il Chelsea è accantonata. “Le condizioni per chiuderla non ci sono e Dries non ha ancora escluso definitivamente l’ipotesi di un rinnovo, sebbene molto difficile”. Il belga mira al record di Hamsik prima di andare via da Napoli. L'articolo CorSport: Mertens ... ilnapolista

