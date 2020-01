CorSport: Demme ha preso per mano il Napoli indicandogli la strada da seguire (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sul Corriere dello Sport l’elogio di Diego Demme. Da quando c’è lui, il Napoli ha ritrovato l’equilibrio. I reparti sono collegati tra loro. E soprattutto l’ex del Lipsia ha preso per mano la squadra per portarla fuori dal momento di crisi. Demme fa diventare tutte le cose semplici, lo ha detto anche Gattuso in conferenza stampa, qualche giorno fa. “è un «normalizzatore» del centrocampo. L’uomo giusto al posto giusto, l’elemento funzionale che al Napoli mancava e che ora è già diventato indispensabile”. Da quando c’è lui, scrive il quotidiano sportivo, il Napoli ha portato a casa tre vittorie e una sola sconfitta, con la Fiorentina, partita in cui Demme è entrato in campo solo a metà ripresa. “La squadra ha cambiato volto, si sente più sicura, tatticamente sta inseguendo – con successo – un equilibrio che prima era ... ilnapolista

napolista : CorSport: #Demme ha preso per mano il #Napoli indicandogli la strada da seguire Normalizzatore del centrocampo, co… - napolista : CorSport: #NapoliJuve, probabile il ritorno di #Meret tra i pali. #FabianRuiz o #Lobotka? Nulla è ancora deciso. D… - napolista : CorSport: Napoli-Juve, Gattuso sceglie la tecnica di Fabian. Demme regista Per il resto è confermata la formazione… -