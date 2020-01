Coronoavirus, il consiglio dei ministri decreta lo stato d'emergenza per 6 mesi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il consiglio dei ministri riunito a Palazzo Chigi ha decretato lo stato d’emergenza nazionale per rischio sanitario da Coronavirus per sei mesi. E ha deliberato uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro.Ieri sono stati individuati i primi due casi del virus cinese in Italia. Si tratta di due turisti cinesi che sono stati ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma. La stanza nell’hotel in cui alloggiavano è stata sigillata. Sempre nella giornata di giovedì un autobus, scortato dalla polizia, si è diretto verso l’ospedale capitolino. Al suo interno un gruppo di turisti provenienti dalla Cina che con i due malati condividevano lo stesso tour operator: facevano parte della stessa comitiva. Stavano andando a Cassino ma sono stati intercettati e riportati a Roma per essere controllati. huffingtonpost

EAlessandrolodi : RT @51fini: Coronoavirus, il consiglio dei ministri decreta lo stato d'emergenza per 6 mesi ...?? però dice “state sereni” - 51fini : Coronoavirus, il consiglio dei ministri decreta lo stato d'emergenza per 6 mesi ...?? però dice “state sereni” - Atlantide4world : #Coronavirus, il consiglio dei ministri decreta lo stato d'emergenza per 6 mesi. Stanziati 5 milioni di euro. Ieri… -