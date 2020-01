Coronavirus, voli sospesi per la Cina, la foto che mostra l’isolamento di Pechino (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Premier Conte ha deciso di sospendere tutti i voli da e per la Cina di fatto interrompendo i collegamenti aerei tra i due Paesi. In realtà quello di Roma è solo l’ultimo di numerosi provvedimenti analoghi già presi nei giorni scorsi da moltissime altre nazioni e da quasi tutte le compagnie straniere che servono il Paese asiatico. fanpage

MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - Corriere : L’Italia ferma i voli con la Cina, ma 5 aerei stanno ancora arrivando - RaiTre : Coronavirus, primi due casi in Italia e blocco dei voli. Aggiornamenti e reazioni - #Timeline -