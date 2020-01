Coronavirus, voli bloccati da e per la Cina: ecco chi può chiedere un rimborso e come (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il 30 gennaio l’Italia ha interrotto tutti i voli da e per la Cina come misura preventiva per il Coronavirus, la polmonite virale che dalla città di Wuhan si sta diffondendo in diversi Paesi nel mondo, con pesanti ricadute sul turismo e sul commercio. L’Ente nazionale per l’aviazione civile ha invitato tutti coloro che hanno già prenotato un volo per la Cina a contattare le compagnie aeree o i tour operator con cui hanno acquistato il biglietto per ogni informazione. “È nel diritto del consumatore chiedere un rimborso – spiega Ivan Marinelli, direttore dell’Associazione Europea dei Consumatori Indipendenti. “Il nostro centralino è stato preso d’assalto: riceviamo moltissime chiamate da chi doveva andare in Cina e non può più partire, ma anche semplicemente da chi è in viaggio ed è spaventato: ma per le zone dove non c’è emergenza non ... ilfattoquotidiano

