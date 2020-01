Coronavirus, Usa dichiarano emergenza sanitaria nazionale (Di venerdì 31 gennaio 2020) Gli Stati Uniti dichiarano lo stato d'emergenza sanitaria nazionale per il Coronavirus. Finora i casi accertati negli Usa sono stati sei. Secondo il ministro della Sanità, Alex Azar, "il rischio per gli americani resta comunque basso". La decisione è stata presa dopo una riunione della task force della Casa Bianca. fanpage

davidefaraone : Per chi se lo fosse perso, oggi il noto filosofo sovranista Diego #Fusaro ha affermato che il #Coronavirus sarebbe… - TizianaFerrario : Vedo #Salvini impegnato a diffondere altro odio.Ora cavalca coronavirus e sparge accuse e paura.Dimostra di non ess… - SalernoSal : Ci sono stati casi in Germania, Francia, Usa... Avete visto conferenze stampa di Trump, Macron? (Per la serie no panico). #coronavirus -