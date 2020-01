Coronavirus: “Una delle vicende più segrete ed inquietanti della storia: un’operazione politico militare?” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Giulietto Chiesa, giornalista, scrittore e grande conoscitore della Russia, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è Desta”, programma condotto dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, la radio dell’Università Niccolò Cusano. Con Chiesa è stata analizzata la scelta della Russia di chiudere solo ora i confini con la Cina, accogliendo invece nei giorni scorsi migliaia e migliaia di cittadini cinesi che festeggiavano il Capodanno. Rapporto Russia-Cina ha spiegato: “La Russia ha un rapporto con i cinesi molto vicino e stretto – ha spiegato Chiesa – il rapporto tra Cina e Russia è diventato molto importante soprattutto negli ultimi 5 anni. La quantità di cinesi che va a Mosca è più che decuplicata. È anche un grande affare per i russi. Decine di migliaia di cinesi sono in Russia, molti arrivati per i festeggiamenti del capodanno. ... meteoweb.eu

