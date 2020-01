Coronavirus ultime notizie: due casi confermati a Roma. Gli altri turisti della comitiva trasportati in ospedale (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nella tarda serata di ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha confermato i primi due casi di Coronavirus in Italia. Le due persone ad aver contratto il virus sono i due turisti cinesi che si erano sentiti male nella serata del 29 gennaio 2020 a Roma, in zona Cavour, dove stavano alloggiando. La situazione, a detta di Conte e del ministro della Sanità sarebbe comunque sotto controllo, eppur molto seria. I due turisti infatti non sarebbero in gravi condizioni il che porterebbe a pensare che non ci siano altri contagiati. I due turisti cinesi erano arrivati in Italia dalla Cina a Malpensa, per poi continuare il loro viaggio a Roma. Al momento sono ricoverati presso l’ospedale Spallanzani di Roma. Ecco tutto quello che si sta facendo nelle ultime ore, dopo la conferma del contagio. DUE casi DI CORONA VIRUS IN ITALIA: I turisti SOGGIORNAVANO IN CENTRO A ... ultimenotizieflash

