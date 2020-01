Coronavirus, tutto quello che c’è da sapere: domande e risposte. Scienziati al lavoro per il vaccino (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’allarme per la diffusione del Coronavirus 2019-nCoV – dopo la dichiarazione da parte dell’Oms di emergenza globale – impone di fare chiarezza e di rispondere alle domande più frequenti delle persone. Il ministero della Salute ha preparato sul sito una pagina con una serie di quesiti e tutte le risposte. C’è anche un numero che si può chiamare per chiedere informazioni: 1500. Gli Scienziati e le case farmaceutiche sono già al lavoro per sviluppare un vaccino. L’ipotesi è che ci vorranno circa tre mesi. Che cos’è un Coronavirus? I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Che cos’è un nuovo Coronavirus? Un nuovo Coronavirus (CoV) è un nuovo ceppo di Coronavirus ... ilfattoquotidiano

