Coronavirus, tutti gli eventi sportivi già cancellati o a rischio. Dalla Coppa del Mondo di sci ai Mondiali Indoor di atletica (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Coronavirus sta letteralmente mettendo in ginocchio la Cina, l’epidemia sta divampando nel Paese e la situazione è davvero molto critica anche se si sta combattendo con tutti i mezzi e si sta cercando di sconfiggere la malattia. Recarsi in Cina in questo periodo è molto pericoloso e proprio per questo motivo sono stati cancellati diversi eventi sportivi che si sarebbero dovuti disputare nei prossimi due mesi. I Mondiali Indoor di atletica leggera si sarebbero dovuti disputare a metà marzo a Nanchino ma World Athletics ha preferito non correre rischi e ha dunque deciso di rinviare la rassegna iridata al coperto al 2021, depauparendo di fatto la stagione in sala dell’evento più importante. La Coppa del Mondo di sci alpino doveva fare tappa a Yanqing a metà febbraio ma la FIS è prontamente corsa ai ripari cancellando il weekend della velocità maschile sulla pista che ... oasport

