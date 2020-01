Coronavirus, turisti cinesi insultati a Firenze: “Andate a tossire a casa vostra pezzi di m****”. La polizia postale verifica la video-denuncia (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Schifosi, sudici, andate a tossire a casa vostra pezzi di m****”. E poi, ancora, bestemmie e altri epiteti. È il video che gira su Whatsapp e su WeChat, l’applicazione di messaggistica utilizzata soprattutto in Cina, da giovedì pomeriggio e che ha scandalizzato i social. Nelle immagini una piccola comitiva di turisti orientali viene insultata per strada mentre è in visita a Firenze, verosimilmente a causa del Coronavirus. La clip è stata diffusa su Facebook da un ex consigliere comunale di Campi Bisenzio, Angelo Hu, presidente anche di Associna Toscana. Ancora da verificare la veridicità delle immagini, ora in mano alla polizia postale. “Da Fiorentino e Italo Cinese, questo video mi ha fatto male come non pochi, Firenze è la città che amo e non può tacere di fronte a questi esempi di becera ignoranza. L’ignoranza non passerà!”, ha scritto sul social il ... ilfattoquotidiano

