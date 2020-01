Coronavirus, trentaquattro persone in osservazione allo Spallanzani (Di venerdì 31 gennaio 2020) Due casi accertati e 34 persone sotto osservazione più nove dimissioni. “A oggi ci sono due pazienti positivi al Coronavirus ricoverati. La moglie di 65 anni è in condizioni cliniche discrete. Il marito di 66 anni anche lui in condizioni cliniche discrete, pur con sintomi più accentuati”. Queste le parole del primario dello Spallanzani. IN … L'articolo Coronavirus, trentaquattro persone in osservazione allo Spallanzani proviene da www.inews24.it. inews24

