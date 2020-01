Coronavirus: terminato lo sbarco dei crocieristi a Civitavecchia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sono terminate le operazioni di sbarco dei crocieristi a bordo della Costa Smeralda che, nel tardo pomeriggio, lascerà il porto di Civitavecchia per raggiungere il porto di Savona. Lo rende noto l’Autorità di Sistema Portuale. “Nel corso della giornata di ieri – dichiara in una nota il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Francesco Maria di Majo – l’intera comunità portuale di Civitavecchia si è mobilitata per far fronte alla situazione dimostrando forte sinergia. Si è rivelata una giornata intensa, conclusasi, tuttavia, positivamente per i circa 7000 passeggeri e membri dell’equipaggio bloccati a bordo. L’ottima concertazione tra le autorità competenti, ha fatto sì che la questione, a brevissima distanza dalla notizia, venisse affrontata e gestita nel migliore dei modi. Desidero ... meteoweb.eu

