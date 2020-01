Coronavirus: sviluppato kit per la diagnosi rapida, risultati in 15 minuti (Di venerdì 31 gennaio 2020) sviluppato un kit per la diagnosi rapida del Coronavirus: il test è stato sviluppato da scienziati di Wuxi, nell’est della Cina. L’ufficio della Scienza e della Tecnologia ha precisato che l’esame è in grado di rivelare se una persona ha contratto il virus in pochi minuti, 15 circa. Inoltre il kit è facile da usare e trasportare ed è decisivo per la prevenzione ed il controllo dell’epidemia. Il kit è stato sviluppato in 11 giorni grazie alla collaborazione tra l’Istituto nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie virali e un’azienda high-tech di Wuxi: verrà prodotto su larga scala, se ne potranno realizzare 4mila al giorno. I primi kit sono già in uso nell’Hubei, epicentro dell’epidemia.L'articolo Coronavirus: sviluppato kit per la diagnosi rapida, risultati in 15 minuti Meteo Web. meteoweb.eu

