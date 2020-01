Coronavirus, spazio aereo italiano chiuso. Ma dalla Cina in arrivo 5 aerei (Di venerdì 31 gennaio 2020) Le autorità sono preoccupate per l’imminente arrivo di cinque aerei dalla Cina. Gli aeromobili atterreranno a Roma e Milano. C’è da specificarlo subito: i voli non sono partiti da Wuhan, epicentro dell’epidemia di Coronavirus per la quale l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato d’emergenza globale, città il cui spazio aereo è chiuso da settimane. Tuttavia arriveranno in Italia nonostante il presidente del consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa da Palazzo Chigiin conferenza stampa da Palazzo Chigi, ha annunciato la chiusura del traffico aereo tra Italia e Cina, dopo la scoperta dei due primi casi di contagio in Italia. Arrivano da Hangzhou, Chongqing, Guanzhou, Pechino e Shanghai e sono prevalentemente turisti, come i due contagiati che ora sono ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma. Ed è Roma Fiumicino la destinazione di tre di quei voli, mentre i ... caffeinamagazine

