Coronavirus – Spallanzani: Negativo ai test operaio di Tivoli – Lunedì il rimpatrio degli italiani da Wuhan (Di sabato 1 febbraio 2020) Coronavirus – Spallanzani: Negativo ai test operaio di Tivoli – Lunedì il rimpatrio degli italiani da Wuhan – Si inseguono in tutto il mondo le notizie sulla diffusione del Coronavirus originario della città di Wuhan in Cina. Mentre l’Unione europea, gli Stati Uniti e tutti i paesi che hanno rapporti con la Cina rafforzano i dispositivi di precauzione per bloccare la diffusione del virus, una buona notizia arriva da Roma. “L’operaio romeno proveniente da Tivoli e trasferito in via precauzionale allo Spallanzani, dopo aver effettuato le opportune verifiche secondo i protocolli operativi, è risultato Negativo al Coronavirus”. Lo rende noto l’Assessorato alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio. In Italia è stato decretato lo stato di emergenza e l’Ue ha attivato il meccanismo urgente per contrastare la diffusione del nuovo ... romadailynews

